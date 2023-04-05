Адвокат рассказал, что ждет комиков за пародию на гибель Татарского Адвокат Юкша: если возбудят дело из-за пародии на гибель Татарского, сроки давности комиков не коснутся

Фото: Социальные сети

Александр Долгополов и Гарик Оганисян

Если в отношении комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна возбудят уголовное дело из-за пародии на гибель военкора и блогера Максима Фомина (Владлена Татарского), то сроки давности на них распространяться не будут, если юмористы находятся за пределами России, рассказал NEWS.ru адвокат Янис Юкша. Он отметил, что в подобном случае процесс приостановят.

Они находятся вне досягаемости властей России. Но их могут объявить в розыск, если возбудят уголовное дело. При этом ситуация может измениться, а уголовный процесс останется, его приостановят, и срок давности не будет иметь значения. Правосудие, рано или поздно, их настигнет. [Пародия это или нет] — все зависит от экспертных оценок: насколько данные действия, слова, выступление оправдывает теракт, оскорбляет и прочее. Насколько это соизмеримо с законами РФ, — добавил Юкша.

По его словам, российское правосудие «настигнет их рано или поздно». Юрист подчеркнул, что артистов могут экстрадировать в РФ. Собеседник не исключил, что стендаперы «не отдают себе отчет».

Люди считают, что у них несколько голов, три или четыре жизни, но они не отдают себе отчет. Пена сойдет, а нарушение останется, как и уголовный процесс. Рано или поздно их найдут, экстрадируют, зацепят. В любом случае, гибель человека — это трагедия. Тем более в таком моменте, смерть не естественная, а в результате теракта, — подытожил Юкша.

На концерте в Берлине Долгополов и Оганисян разыграли на сцене пародию на вручение статуэтки Татарскому, погибшему в результате взрыва на творческом вечере в Санкт-Петербурге. Видео с выступления комиков распространилось в социальных сетях. На сцене Долгополов преподнес Оганесяну статуэтку, которую тот поставил рядом с собой. Зрители отреагировали на этот номер смехом и аплодисментами.

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обрушилась с критикой на стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, которые разыграли на сцене пародию на вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому, погибшему в результате взрыва на творческом вечере в Санкт-Петербурге. В разговоре с NEWS.ru она назвала их выступление отвратительным и подчеркнула, что даже с общечеловеческой точки зрения подобные вещи являются недопустимыми.