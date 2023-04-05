«Отвратительная шутка»: Мизулина раскритиковала пародию на смерть военкора Мизулина раскритиковала стендап-комиков за пародию на смерть военкора Татарского

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обрушилась с критикой на стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, которые разыграли на сцене пародию на вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому, погибшему в результате взрыва на творческом вечере в Санкт-Петербурге. В разговоре с NEWS.ru она назвала их выступление отвратительным и подчеркнула, что даже с общечеловеческой точки зрения подобные вещи являются недопустимыми.

Докатились. Отвратительная шутка. <...> Сострадание, эмпатия вообще присутствуют? Что вообще в их головах, если они считают, что это смешно? Или это одобрение терроризма? — заявила она.

По словам Мизулиной, если бы они пошутили над терактом 9 сентября 2001 года, находясь на территории США, им бы это с рук не сошло. Она добавила, что Лига безопасного Интернета свяжется с Генеральной прокуратурой, чтобы ведомство дало правовую оценку действиям юмористов.

Лига безопасного Интернета также обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям «комиков», — заключила она.

На концерте в Берлине Долгополов и Оганисян разыграли пародию на вручение статуэтки Татарскому. Видео с выступления комиков распространилось в социальных сетях. На сцене Долгополов преподнес Оганесяну статуэтку, которую тот поставил рядом с собой. Зрители отреагировали на этот номер смехом и аплодисментами.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил NEWS.ru, что пародия на убийство Татарского подпадает под уголовную статью о дискредитации участников СВО. Он также назвал сценку стендап-комиков действом за гранью человеческого.