Стендап-комики показали пародию на убийство военкора Татарского Стендап-комики Долгополов и Оганисян исполнили пародию на вручение статуэтки военкору Татарскому

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Стендап-комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян разыграли на сцене пародию на вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому, погибшему в результате взрыва на творческом вечере в Санкт-Петербурге. Видео с выступления комиков распространилось в социальных сетях.

Спасибо огромное. Спасибо большое. Ладно. Пусть постоит здесь, — сказал Оганесян.

По данным Telegram-канала SHOT, на Долгополова и Оганисяна могут завести уголовное дело за оправдание терроризма. Пародию на теракт, жертвой которого стал Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, комики исполнили во время концерта в Берлине. На сцене Долгополов преподнес Оганисяну статуэтку, которую тот поставил рядом с собой. Зрители отреагировали на этот номер смехом и аплодисментами.

Оганесян прежде работал в команде шоу «Вечерний Ургант», прекратившего выходить в эфир после начала спецоперации на Украине. Оганисян уехал из России после начала СВО, а Долгополов — задолго до этого, после чего объявил себя небинарной персоной.

В результате теракта в Петербурге 2 апреля также пострадали более 30 человек. Задержана россиянка Дарья Трепова, подарившая Татарскому статуэтку, в которой было заложено взрывное устройство. Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт.