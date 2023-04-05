В Госдуме пригрозили уголовным делом за пародию на убийство Татарского Депутат Шолохов заявил, что пародия на убийство Татарского считается дискредитацией участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пародия на убийство военкора Владлена Татарского подпадает под уголовную статью о дискредитации участников СВО, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он также назвал сценку стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна действом за гранью человеческого.

Посмотрел этих моральных уродцев. Знаете, что действительно страшно? Зал смеется! Не освистывает, не дает по сытой морде, не уходит хотя бы. <…> Этическую сторону вопроса обсуждать бессмысленно — это за гранью человеческого. С точки же зрения закона это, на мой взгляд, безусловно, подпадает под действие норм об ответственности за дискредитацию участников СВО, — заявил Шолохов.

На концерте в Берлине Долгополов и Оганисян разыграли пародию на вручение статуэтки Татарскому, погибшему в результате взрыва на творческом вечере в Санкт-Петербурге. Видео с выступления комиков распространилось в социальных сетях. На сцене Долгополов преподнес Оганесяну статуэтку, которую тот поставил рядом с собой. Зрители отреагировали на этот номер смехом и аплодисментами.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев пообещал, что правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям комиков и оценят, на сколько лет заключения они «наговорили».