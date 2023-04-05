«Они — придурки»: в ГД возмутились пародией на убийство Татарского Депутат ГД Гусев назвал придурками Долгополова и Оганисяна за пародию на убийство Татарского

Фото: sasha kapadya/youtube

Александр Долгополов

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с NEWS.ru назвал придурками стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, которые разыграли на сцене пародию на вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому, погибшему в результате взрыва на творческом вечере в Санкт-Петербурге. Парламентарий отметил, что правоохранительные органы разберутся, на сколько лет они «наговорили».

Конечно, они придурки. Ничему их не научила история с Pussy Riot и с блогером из Молдавии (Некоглай. — NEWS.ru). Правоохранительные органы разберутся, насколько они наговорили — на двушечку, на трешечку или на единичку, но это не самое главное. Самое главное — эти ребята не понимают, что есть вещи, над которыми шутить нельзя, над которыми нельзя святотатствовать. Мы им это не объяснили. Но я уверен, у нашего общества есть однозначное мнение, что это не тема для шуток, — сказал Гусев.

Депутат считает, что обществу нужно «поставить комиков в игнор», в таком случае после таких шуток их артистическая карьера закончится. Гусев считает, что комиков могут спасти только мольбы о прощении на коленях.

Их надо однозначно поставить в игнор. Думаю, что на этом после таких шуток их артистическая карьера закончится навсегда. Что они могут сейчас сделать? — Упасть на колени и просить прощения у всех по этому поводу. Может быть, их это спасет, — добавил Гусев.

На концерте в Берлине Долгополов и Оганисян разыграли на сцене пародию на вручение статуэтки Татарскому. Видео с выступления комиков распространилось в социальных сетях. На сцене Долгополов преподнес Оганесяну статуэтку, которую тот поставил рядом с собой. Зрители отреагировали на этот номер смехом и аплодисментами.

По данным Telegram-канала SHOT, на Долгополова и Оганесяна могут завести уголовное дело за оправдание терроризма.