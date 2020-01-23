Стендап-комик Александр Долгополов 23 января уехал из России. Днём ранее стало известно, что в отношении него начата полицейская проверка из-за жалобы об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщил его адвокат Леонид Соловьёв, отметив, что комик принял такое решение, «чтобы быть спокойнее, пока не прояснятся обстоятельства». Об истории Долгополова и о том, как она может закончиться, — в материале NEWS.ru.

22 января комик в своём Instagram заявил, что в полицию поступило сообщение от некоего гражданина по поводу одного из его стендап-выступлений в питерском баре. Запись была выложена на YouTube ещё в апреле 2019 года и набрала почти три миллиона просмотров. Правоохранители направили запрос в заведение с просьбой предоставить информацию о молодом человеке и дате его выступления.

Позже в подмосковном ГУ МВД сказали, что проверка в отношении Долгополова началась из-за жалобы об оскорблении чувств верующих, которую направил в прокуратуру местный житель.

Комик записал в своём Instagram видеообращение, в котором заявил, что не знает, что происходит, а также, что он напуган, но «этого следовало ожидать».

Видимо, Путин посмотрел моё выступление и спустил своих цепных псов, чтобы они разузнали информацию обо мне, — сказал Долгополов.

Блогер и стендап-комик Данила Поперечный высказался в своём Twitter об этой ситуации.

Пожалуйста, хватит писать мне, звонить и спрашивать про Долгополова. Чуваку пришла бумажка с ЗАПРОСОМ, а он уже трубит о «репрессиях» в свою сторону, отменяет концерты и советует на своем канале всем бежать из России, — написал блогер.

- Заявление от Милонова

- Экспертиза, доказавшая наличие оскорбления чувств верующих в видеоматериалах моего производства

- Несколько дней в розыске

- Телеведущий Норкин публично накатал на меня заяву

- Открытое дело на меня в Грозном



Я знаю это дерьмо. Я уже пел эти песни https://t.co/6boHG58fIW — Данила Поперечный (@Spoontamer) January 22, 2020

Он напомнил, что и сам подвергался преследованию. По словам Поперечного, на него жаловался депутат Виталий Милонов, экспертиза обнаружила в роликах комика оскорбление чувств верующих, и несколько дней он находился в розыске.

Адвокат Долгополова Леонид Соловьёв в разговоре с NEWS.ru рассказал, почему комик решил уехать из страны.

Он принял решение уехать из страны, потому что мы вчера так и не смогли связаться с сотрудниками полиции. Хотя они вроде как нас ищут. Они его искали в баре в Петербурге и Москве, где Саша выступает. Спрашивали, а кто это, где он и как его найти. Леонид Соловьёв адвокат адвокат

Кроме того адвокат назвал происходящее злонамеренным преследованием.

Все это похоже на злонамеренное преследование и очень странные шаги. Поэтому он обеспокоился за свою безопасность и улетел из России. Как только мы поймём, что наши правоохранители начнут действовать в как-то правовом поле, тогда он рассмотрит своё возвращение. Полицейские вообще с нами не общаются. Делают вид, что ищут, но никого ещё не опрашивали. Это как раз и называется злонамеренное преследование, — утверждает Соловьёв.

Он добавил, что не исключает уголовного преследования, «но это зависит от политического запроса».

NEWS.ru также поговорил с лидером православного движения «Сорок сороков» Андреем Кормухиным. Он предположил, что у Долгополова не было цели оскорбить верующих.

Я допускаю, что этот молодой человек, когда эту кощунственную программу выпускал, не имел желания оскорбить чувства верующих. Он просто посмотрел, что у нас на федеральных каналах на эту тему шутят, в КВН у нас на эту тему шутят. Везде у нас на эту тему шутят, значит можно это делать. Андрей Кормухин лидер православного движения «Сорок сороков» лидер православного движения «Сорок сороков»

Он не исключил, что они также могут подать заявление на Долгополова, если он не изменит своей позиции и продолжит богохульствовать.

Насчёт уголовной статьи — может и не надо ломать жизнь молодому человеку, но при одном условии, если он осознал, что оскорбил верующих и больше в жизни никогда этого себе не позволит. В таком случае мы можем его принять и простить ему этот первый необдуманный в отношении верующих людей поступок. Мы за этой ситуацией будем наблюдать, и если он по-прежнему будет уверен, что он ничего в этой программе не сделал, тогда это уже сознательное богохульство. И если он не изменит своей позиции, тогда мы подключимся и поддержим тех верующих, которые подали на него заявление в правоохранительные органы, — заявил он.

NEWS.ru будет следить за развитием этой истории.