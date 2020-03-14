https://static.news.ru/photo/7b092eba-6627-11ea-9ac1-fa163e074e61_660.jpg Александр Долгополов Фото: sankldive/twitter.com

Житель подмосковного города Орехово-Зуево Дмитрий Войнов, чьё заявление об оскорблении чувств верующих заставило стендап-комика Александра Долгополова эмигрировать из России, предложил артисту удалить запись своего выступления. Долгополов возвращается в РФ из-за коронавируса.

По мнению Войнова, комик должен «пострадать за свои убеждения, чтобы быть чётким» и чтобы получить право говорить всё, что хочет.

Было бы достаточно, чтобы он извинился перед всеми людьми, кого он оскорбил своим выступлением, и удалил бы из YouTube запись. Я бы все претензии убрал. Так как он не делает этого, значит, имеет какие-то убеждения, который отстаивать не готов, — отметил Войнов в комментарии изданию «Подъём».

Оскорблённый житель Подмосковья не знает, чем закончилась инициированная в январе проверка. Он знает лишь, что «Следственный комитет направил в Питер».

Как отметил NEWS.ru, Долгополов планировал через Израиль перебраться в Соединённые Штаты, но введённые ограничения из-за пандемии коронавируса сорвали его планы. Он объявил о возвращении в Россию 14 марта.