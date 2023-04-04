2 апреля в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге
погиб военный корреспондент, блогер, автор книг Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В момент взрыва Татарский читал лекцию о том, как вести репортажи из горячих точек, «находясь под градом пуль». Публицист не дожил всего несколько дней до своего 41-летия.
Татарский родился в Донбассе и участвовал в боевых действиях на стороне ДНР с 2014 года. Он говорил об этом так: «Проиграть эту войну мы не имеем права. Если, не дай Бог, что-то подобное произойдет, то никакого морального права на праздник 9 Мая у нас не будет». Также он всегда подчёркивал, что «не боролся против „киевской хунты“, а воевал за Россию».
Татарского посмертно зачислили в ряды бойцов ЧВК «Вагнер». Теперь его родные смогут получать выплаты и другие соцгарантии от руководства компании. Кроме того, президент России Владимир Путин наградил военкора орденом Мужества.
NEWS.ru публикует эксклюзивные кадры Владлена Татарского.
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка») в детстве
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка») в детстве
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: СЛичный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: СЛичный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Алексей Месяц (Бабка)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Алексей Месяц (Бабка)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)
Фото: Личный архив Алексея Месяца
Владлен Татарский и Алексей Месяц (позывной «Бабка»)