Убийство военкора Татарского: как готовился взрыв, был ли целью Пригожин Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге

Фото: sledcom.ru

Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной

Вечером 2 апреля в кафе «Стрит-арт» на Университетской набережной дом 25 в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого скончался российский военкор и блогер Владлен Татарский. Правоохранительные органы города отметили, что мощность взрывного устройства составила более 200 граммов тротила. Как готовился взрыв и мог ли быть его целью не только Татарский, но и бизнесмен Евгений Пригожин — в материале NEWS.ru.

Что случилось во время творческого вечера Татарского

Взрыв произошел во время творческого вечера Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Татарский, уроженец Донбасса и непосредственный участник боевых действий на стороне ДНР, планировал провести в петербургском клубе мастер-класс о том, как вести репортажи из горячих точек, «находясь под градом пуль». В заведении на постоянной основе собирался дискуссионный клуб «Кибер Z фронт», где встречались участники СВО и выступали поэты.

Момент взрыва попал на видео. На записи видно, как взрыв выбивает все стекла в помещении на первом этаже.

Как взорвали Татарского

По одной из версий, бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она могла спрятать взрывчатку в статуэтку, которую подарила Татарскому. Собеседник ТАСС подчеркнул, что взрывчатка была размером с кусок мыла и легко поместилась в статуэтку.

По другой версии, девушка могла не знать, что находится внутри статуэтки, и была использована вслепую. Личность девушки устанавливается.

Что говорят очевидцы взрыва

По словам женщины, которая присутствовала на мероприятии, на творческом вечере Татарского присутствовало порядка 100 человек.

«Одна за столиком сидела некая Настя. Говорит: я художница, хотела делать героику СВО. Я сделала ваш [Владлена Татарского] бюст пока только. Он в гардеробе. Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он шутит: мол, надеюсь, вы не сделали меня толстым? Говорит «спасибо», ставит рядом. Она садится на своё место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. «Настя», казалось, не ушла заранее, — рассказала свидетельница взрыва «Фонтанке».

По словам еще одного посетителя мероприятия, Татарский и девушка, которая преподнесла ему бюст, узнали друг друга и даже обменялись шутками.

«На вид — обычный человек. Она сказала, что знает Татарского и уважает его. Он ее якобы узнал, отшутился. Для меня это сразу странно было. Очень известный блогер и время такое, и тут какой-то подарок. Предчувствие было недоброе. Потом ее не видел», — вспомнил очевидец взрыва

Сколько человек пострадало

По последней информации, которую озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов, в результате взрыва пострадали 25 человек, 19 из них госпитализированы. По сведениям МВД РФ, один находится в тяжелом состоянии. По данным источников «Фонтанки», среди пострадавших при взрыве в кафе был подросток.

Это был теракт?

По решению руководства МВД РФ в город была направлена группа сотрудников Главного управления уголовного розыска ведомства. СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное факту убийства общеопасным способом, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. По состоянию на вечер 2 апреля дело не квалифицируется как теракт.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной

Кто стоит за убийством Татарского?

Источник в МВД рассказал РБК, что взрыв статуэтки — только одна из версий случившегося.

«То что взорвалась статуэтка — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 сантиметров от пола», — рассказал источник.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предположил в разговоре с NEWS.ru, что за убийством военного корреспондента Владлена Татарского могут стоять власти Украины. Гусев заявил, что сам не был знаком с Татарским, но выразил соболезнования всем близким погибшего.

«Я не знал его лично, но выражаю свои соболезнования. Работа всех наших военкоров невыгодна украинским властям. Там и надо искать заказчиков этого дела», — заявил Гусев.

Члены дискуссионного клуба «Кибер Z фронт», которые организовывали встречу военкора Владлена Татарского с его сторонниками в кафе в Петербурге, принесли соболезнования родным и близким погибшего. Они написали в Telegram-канале, что пытались обеспечить безопасность в помещении, но предпринятых мер оказалось недостаточно.

«Соболезнуем родным и близким пострадавших. Отдельное соболезнование всем, кто знал прекрасного военного корреспондента и нашего хорошего друга Владлена Татарского», — говорится в сообщении.

Члены дискуссионного клуба подчеркнули, что активно сотрудничают со следствием.

Это могло быть покушение на Пригожина?

Политолог Константин Долгов заявил, что, по имеющейся у него информации, была вероятность, что на встречу, где прогремел взрыв и погиб военкор Татарский, мог приехать бизнесмен Евгений Пригожин.

Информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс обсуждали покушение на бизнесмена, была обнародована в январе 2023 года.

«Одна из просьб, которая звучала со стороны Зеленского, — убийство господина Пригожина. Пригожин эффективен, его убийство более чем логично с учётом информационной составляющей, с учётом того, как они прокачивают свои победы. <...> Не надо списков, очередных санкций — всё это не работает, тем более по отношению к людям, у которых активы не там. Покажите, что самый дерзкий, самый информационно яркий человек должен быть убит», — рассказывал ТАСС член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Что касается покушений, Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству, давайте вспомним всё-таки те покушения, которые были, давайте вспомним убийство Дугиной и так далее. Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть».

Сам Пригожин отмечал, что ему известно о планах совершить покушение на его жизнь. Он в ироничной манере заявил, что «готов оказать содействие западным спецслужбам».

«Да, я в курсе, пресс-служба мне об этом сообщила. Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие», — приводились слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

Что сказали в офисе Зеленского об убийстве Татарского?

В офисе президента Украины заявили о непричастности спецслужб страны к организации взрыва, в результате которого погиб Владлен Татарский.