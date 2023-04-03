Ян Гагин: «Убийство Татарского – звоночек для сытых Москвы и Питера» Кто стоит взрывом, почему мишенью стал именно Татарский, какие выводы можно сделать из трагедии, NEWS.ru рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин

Фото: vk.com/vladlentatarskiy

Владлен Татарский

Военный корреспондент Владлен Татарский был убит 2 апреля во время проведения собственного творческого вечера. В результате взрыва в петербургском кафе пострадали порядка 30 человек. Кто стоит за преступлением, почему мишенью стал именно Татарский и какие выводы можно сделать из этой трагедии — об этом cоветник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал в интервью NEWS.ru.

«Украина в очередной раз подтвердила статус террористического государства»

— Вы знали Владлена Татарского лично?

— Разумеется. Он был отличным товарищем, настоящим воином и просто хорошим человеком. Мы общались, так же, как и с Дашей Дугиной.

— Убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского — это один почерк?

— Сложно сказать, один ли почерк. Но сделано профессионально. Устранены объекты [Дугина и Татарский]. И события имеют большой резонанс. Это общее, да.

Но не нужно рассматривать это как повод для паники — это повод для того, чтоб мы все собрались в единый кулак. Чтоб мы были единым народом — тогда мы победим, тогда мы будем сильной страной.

Владлена жалко. Как и Дашу. Хочется верить, что оба эти имени не забудут. И того, что с ними произошло, тоже. Я общался с обоими, мы были приятелями, много раз пересекались с Максом (настоящее имя Татарского — Максим Фомин. — NEWS.ru) на фронте. И под Волновахой, и под Мариуполем, когда штурмовали эти города. Он был настоящим воином и талантливым корреспондентом. Он еще многое мог бы сделать.

Фото: Социальные сети Дарья Дугина и Владлен Татарский

Но сейчас речь даже не о них, а о самом явлении. На мой взгляд, можно сказать, что боевые действия пришли к нам в тыл, в наши большие города, которые находятся от Донбасса достаточно далеко. И совершенно очевидно, что государство Украина — террористическое государство — в очередной раз просто подтвердило свой статус.

И может быть, убийство Владлена Татарского — это такой звоночек для сытых Москвы и Питера и других крупных городов, что противник не остановится, что такое теоретически возможно в любом городе. И что российский обыватель, который, может быть, до сих пор не понял, что там [в зоне СВО] творится, понял бы, что мы там должны победить. И идти до конца. Потому что если мы там не победим, то страшно предположить, что может быть потом здесь, уже далеко от Донбасса.

— Однако международное сообщество не признает Украину террористическим государством, а наоборот, помогает ей.

— Да, уже были попытки признать Украину страной-террористом. После применения химоружия, после гибели Даши [Дугиной]. После многих и многих терактов и других преступлений, которые Украина совершила. Список-то достаточно большой наших чиновников и гражданских лиц, которые погибли в терактах.

Наш МИД пытался добиться признания Украины террористическим государством на площадке ООН. Но ООН не считает, что Украина — террорист. К сожалению. Потому что ООН приватизирована Америкой. Так что вряд ли мы добьемся этого официального статуса. Что делать в этой ситуации? Надо просто победить — и всё.

Фото: Министерство обороны РФ

«Штатам россияне не нужны даже в качестве обслуги»

— Почему именно Татарский был выбран в качестве жертвы? Он стал значимой фигурой в формате в том числе ментальной войны?

— Да, он стал значимой фигурой — он честно и метко говорил. Он был везде, во всех горячих точках этого фронта. И он для них [руководства Украины] стал, видимо, личным врагом.

Я еще раз подчеркну важность момента: к российскому обывателю сейчас должно прийти понимание, что это всё действительно серьезно: если мы не победим в СВО, это всё может прийти в наши города. Вот для чего мы на Украине: чтобы этого у нас не было.

Потому что достаточно часто слышно во всех сытых и мирных городах России (Москва, Питер, Екатеринбург, где я бываю достаточно часто): мол, зачем нам эта спецоперация. Все теперь должны понимать, зачем мы там. И если мы не победим, каждый может дорисовать себе, что произойдет дальше.

Те же, кто считает, что надо сдаться на милость победителей — Европы, Штатов и иже с ними, — должны понимать, что слуги у них уже есть в лице Украины, Восточной Европы, мы им не нужны в любом случае. Наше население им не нужно совершенно даже для обслуги. У них есть кому обслуживать газопроводы, месторождения нефти, которые они хотят получить десятилетия. Всё у них уже есть.

Фото: vk.com/donbass Ян Гагин

— Но есть и другой вариант остановить конфликт на Украине — мирные переговоры. Как вы видите эту перспективу?

— Надо понимать, что все наши граждане для Запада, который управляет Украиной, — человеческий мусор, подлежащий уничтожению. Поэтому все эти высказывания о том, что «давайте мы сдадимся-примиримся»...

На мой взгляд, переговоры возможны только после нашей победы. Как сказал верховный главнокомандующий, когда Украина будет демилитаризирована и денацифицирована. Когда Украина не будет иметь возможности осуществлять тот геноцид русских, который там творится, в том числе в отношении УПЦ. Вот наши цели, их четко озвучил президент, и к ним надо идти.