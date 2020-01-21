Российский стендап-комик Александр Долгополов сообщил о том, что МВД Москвоской области начала проверку клуба в Санкт-Петербурге, где он записал своё выступление.
Долгополов опубликовал в Instagram копию документа, который получила администрация заведения HopHead. В письме требуется уточнить, действительно ли юморист
Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия всё ещё на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придётся прятаться в лесу, — подписал публикацию артист.
Долгополов заявил, что не удивлён сложившейся ситуации, хоть и очень переживает.
Как писал NEWS.ru, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о закулисье КВН. По его словам, за участие в турнирах лиги участникам приходится платить.
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