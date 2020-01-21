https://static.news.ru/photo/ab31828c-3cf5-11ea-8a4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский стендап-комик Александр Долгополов сообщил о том, что МВД Москвоской области начала проверку клуба в Санкт-Петербурге, где он записал своё выступление.

Долгополов опубликовал в Instagram копию документа, который получила администрация заведения HopHead. В письме требуется уточнить, действительно ли юморист снял свой монолог «Новый час шуток», опубликованный на YouTube.

Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия всё ещё на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придётся прятаться в лесу, — подписал публикацию артист.

Долгополов заявил, что не удивлён сложившейся ситуации, хоть и очень переживает.

Как писал NEWS.ru, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о закулисье КВН. По его словам, за участие в турнирах лиги участникам приходится платить.