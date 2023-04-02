Воин, блогер, военкор: кто такой Владлен Татарский, погибший при взрыве Чем запомнился Владлен Татарский, самые яркие факты его биографии — в материале NEWS.ru

Фото: vk.com/vladlentatarskiy

Владлен Татарский

2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Его смерть подтвердило МВД России. Взрыв произошел в момент, когда в заведении проходил патриотический вечер военкора. Чем запомнился Владлен Татарский, самые яркие факты его биографии — в материале NEWS.ru.

Что известно о Татарском, он правда был судим?

Настоящее имя военкора — Максим Фомин. Он родился в Макеевке под Донецком, работал в шахте, позднее занимался бизнесом. В 2011 году Фомина обвинили в ограблении, он получил большой срок.

В интервью Lenta.ru Фомин подтверждал, что отбывал заключение в районе Горловки. Этот период его жизни совпал с событиями в Донбассе в 2014 году. Колония, где отбывал наказание Фомин, попала под обстрел. Татарский оказался на свободе и примкнул к формированиям, отстаивающим независимость Донбасса. Тогда Татарский получил позывной Профессор.

В 2014 году Фомин вступил в ополчение. В интервью изданию «Бизнес Онлайн» он объяснил это желание идеологическими соображениями.

«Я с детства был политически ангажирован. Мой отец — русский патриот, обычный шахтер. Он воспитывал меня в патриотическом духе, поэтому я уже в детстве делал мелкие диссидентские выходки на уроках украинского языка», — признавался Татарский.

Однако позже Татарский снова оказался в тюрьме. Вот что он сам вспоминал о том периоде своей жизни.

«Нас было 18 человек (сбежавших из тюрьмы. — NEWS.ru). Это я подробно описал в своей книге „Бег“. В общем, я сбежал из тюрьмы, вступил в ополчение. Потом меня снова посадили, так как юридических оснований для нашего освобождения не было. Меня вернули на зону. Но потом Александр Захарченко меня помиловал, я отслужил контракт (Фомин попал в подразделение „Витязь“, затем вошел в состав разведроты четвертой бригады Народной милиции ЛНР. На протяжении года он воевал в батальоне „Восток“, а в 2017 году был направлен в батальонную разведку НМ ЛНР. — NEWS.ru). Но в 2019-м уволился и занялся блогерской деятельностью, поехал работать в Москву», — рассказывал Владлен.

Он взял псевдоним в честь героя книги Виктора Пелевина «Generation П», сам написал несколько книг. В феврале 2022 года Фомин-Татарский вернулся на родину. В зоне СВО он, по собственным словам, с другом-добровольцем «летал на коптерах и делал расчет для БПЛА». Параллельно он развивал собственный Telegram-канал и набрал более 500 тысяч подписчиков.

Кем был Татарский — блогером, военкором или воином?

На самом деле Владлен Татарский за 41 год жизни успел побывать во всех этих ипостасях.

Ровно год назад, рассказывая о себе, он подчеркивал, что после начала СВО перестал быть «бойцом информационной войны».

«Нет, я не боец информационной войны, потому что выполняю боевые задачи на линии фронта. Информационная война для меня теперь вторична. Если раньше я в свой Telegram-канал писал тексты, какие-то идеи, то теперь моя голова забита тем, чтобы мы в конкретном цеху побольше убили „азовцев“ (организация „Азов“ признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Я не думаю о чем-то другом. Лично мне сложно думать о боевых действиях и параллельно размышлять о высоких материях», — признался Татарский.

Фото: vk.com/vladlentatarskiy Владлен Татарский

Как отреагировали на смерть Татарского в России

Военкор Георгий Медведев, который в свое время жил с Татарским в одной комнате в Мариуполе, признался, что не верит в произошедшее.

«Макс был настоящим. Вот что выделяло его из числа многих других отличных и замечательных ребят. Он был собой всегда, будь перед ним рядовой или генерал. Мы ездили на боевые выезды, и он мог рубить правду мне в глаза, такому же рядовому, и потом, развернувшись, заметив рядом вышестоящее командование, подойти к нему, не глядя на звёзды на погонах, и пересказать то же самое», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что Фомин никогда не скрывал никаких фактов своей биографии, а «рассказывал как есть, не пытался строить из себя героя».

Протоиерей Александр Тимофеев отметил, что по его рекомендации Татарский поступил в Свято-Тихоновский университет для изучения богословия и Священного Писания.

«На днях мы должны были встретиться, он должен был приехать ко мне в храм», — написал Тимофеев.

Философ Александр Дугин, чья дочь Дарья погибла во время теракта в августе 2022 года, разместил в Telegram-канале фото, на котором Дарья изображена рядом с Татарским.

«Владлен был настоящим русским человеком. Христианин — это Владлен Татарский», — написал Дугин.

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин назвал Татарского своим братом и заявил, что навсегда запомнит его.

«Владлен Татарский погиб, воин-проповедник. Покойся с миром, брат, покуда буду жив, буду тебя помнить и молиться», — написал военкор.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев также отреагировал на новость о гибели военкора. Он признался, что не был знаком с Татарским, но выразил соболезнования всем близким погибшего. По его мнению, заказчиков убийства Татарского нужно искать в украинском руководстве.

«Я не знал его лично, но выражаю свои соболезнования. Работа всех наших военкоров невыгодна украинским властям. Там и надо искать заказчиков этого дела», — заявил Гусев.

Фото: vk.com/vladlentatarskiy Владлен Татарский

Что Татарский говорил о спецоперации России на Украине

Отвечая на вопрос о целях проведения СВО на Украине, Татарский говорил, что это не просто денацификация, а «больше духовная работа».

«Поэтому все лидеры в России должны четко сформулировать новые смыслы, которые мы должны вместо нацистского бреда вложить в украинцев», — отмечал он.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Место взрыва в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной

Какой день в своей биографии Татарский считал самым тяжелым

Сам Татарский рассказывал, что самым тяжелым днем для него стало 28 марта 2016 года, когда он под снайперским обстрелом выносил «троих тяжелораненых здоровенных мужиков».

«Это было трудно и страшно. Но я горжусь этим днем, потому что всех бойцов спасли и они выжили. Мы действовали геройски, каждый мобилизовал себя и свой солдатский долг, и никто никого не бросил», — вспоминал он.

На вопрос о том, не боится ли он погибнуть в бою, Владлен отвечал философски. «Любой человек может погибнуть», — говорил он. Но неизменно прибавлял: «Мы еще поборемся».