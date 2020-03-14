https://static.news.ru/photo/d78021e4-65f5-11ea-a5a3-fa163e074e61_660.jpg Александр Долгополов Фото: sankldive/twitter.com

Стендап-комик Александр Долгополов, в январе покинувший Россию на фоне полицейской проверки его выступления, вернётся обратно из-за коронавируса. Закрытие границ сорвало планы артиста.

Долгополов объяснил, что два месяца гастролировал по Европе и собирался в Соединённые Штаты, где развита комедийная сцена, но помешало закрытие авиасообщения с Израилем, откуда комик должен был вылететь в США.

Соприкоснувшись лично с перспективами жизни в эмиграции для человека, работающего с языком, я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права, — отметил Долгополов.

Артист надеется, что его «не посадят» после возвращения в Москву.

Как писал NEWS.ru, комик эмигрировал в конце января, когда узнал о полицейской проверке его выступления в петербургском баре: Долгополов пошутил об Иисусе Христе. Артист посчитал случившееся началом репрессий, связанных с критикой президента Владимира Путина.