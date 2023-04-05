Военкор Долгарева призвала возбудить дело за пародию на гибель Татарского Военкор Долгарева: необходимо возбудить дело против Долгополова и Оганисяна за пародию на гибель Татарского

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анна Долгарева

Военкор и поэтесса Анна Долгарева в разговоре с NEWS.ru призвала возбудить уголовное дело в отношении комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна за их пародию на гибель блогера Максима Фомина (Владлен Татарский). По ее словам, подобные действия необходимо пресекать, так как они «абсолютно за гранью».

Для меня это абсолютно за гранью. Глумиться над смертью человека вслух — публичный каминг-аут тебя самого как беснующегося идиота. Я всегда стояла на либеральных позициях, что нельзя за слова осуждать людей. Но в данном случае этот глум, бесовство переходит все разумные грани. Хотелось бы уже как-то это пресекать. Если это пресечь, мир станет чище и лучше. Считаю, что да, в таких случаях нужно заводить уголовные дела, — отметила Долгарева.

Ранее Долгополов и Оганисян, предположительно во время концерта в Берлине, разыграли на сцене пародию на вручение статуэтки военкору Татарскому, погибшему в результате взрыва на творческом вечере в Санкт-Петербурге. Видео с выступления юмористов распространилось в социальных сетях.

По данным Telegram-канала SHOT, на Долгополова и Оганисяна могут завести уголовное дело за оправдание терроризма. Пародию на теракт, жертвой которого стал Максим Фомин, артисты исполнили во время концерта, вероятно, в Берлине. На сцене Долгополов преподнес Оганесяну статуэтку, которую тот поставил рядом с собой. Зрители отреагировали на этот номер смехом и аплодисментами.

Оганисян прежде работал в команде шоу «Вечерний Ургант», прекратившего выходить в эфир после начала спецоперации на Украине. Позже он покинул РФ, а Долгополов уехал из страны задолго до этого, после чего объявил себя небинарной персоной.