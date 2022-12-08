Врач раскритиковала народный способ сбивать температуру водкой Врач Ярцева раскритиковала народный способ сбивать температуру водкой

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Попытки сбить высокую температуру с помощью натирания тела водкой или уксусом может привести к обезвоживанию или интоксикации организма, поскольку кожа обладает впитывающим эффектом, заявила в беседе с «Царьградом» иммунолог и терапевт Ирина Ярцева. Подобный способ она назвала «идиотизмом», добавив, что для снижения температуры достаточно обычной воды.

Откуда этот идиотизм пошёл? Никто не может понять, откуда ноги растут. Потому что поверхность тела, если вы её хотите охладить, вам просто достаточно обтереть водой. И она прекрасно охладится, — пояснила врач.

Ярцева также раскритиковала способ сбивания высокой температуры при помощи антибиотиков. По ее словам, такой метод подходит не для каждого случая, и может только пресечь развитие инфекционных процессов в организме, после чего организм перестанет бороться.

Врач подчеркнула, что сбивать температуру нужно только при значительном ухудшении состояния и в зависимости от реакции самого человека на жар: кому-то плохо уже при температуре в 37,5 градуса, другим — только с 39.

Врач доказательной медицины Олег Абакумов ранее рассказал, что некоторые привычные для многих родителей лекарства от простуды не только бесполезны, но и могут препятствовать выздоровлению и даже быть опасными при лечении ОРВИ у детей. Такие препараты, как оциллококцинум, кагоцел, анаферон и анальгин, по мнению эксперта, следует выкинуть из детской аптечки, а от их использования нужно отказаться.