В подмосковном парке «Патриот» вновь откроется коронавирусный госпиталь

https://static.news.ru/photo/66ded7be-07b2-11eb-8d84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Чернов/Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял решение вновь открыть госпиталь на базе парка «Патриот» для лечения пациентов с коронавирусом.

По словам губернатора, в области наблюдается тревожная динамика по числу новых заболеваний. В связи с этим было решено подстраховаться и снова открыть этот резервный госпиталь.

Лечебное учреждение начнёт работать 6 октября с 20:00. В него уже приехали первые врачи из военно-медицинской академии. Всего в нём будут работать порядка 700 врачей. В настоящее время в госпитале всё готово для приема пациентов: кислород, ИВЛ и медикаменты, в том числе и новейшие препараты.

Как отметил Воробьёв, это полноценный госпиталь, в котором предусмотрены все режимы, и всё лечение будет вестись по всем стандартам и протоколам, как Минздрава, так и региональных практик.

Губернатор также подчеркнул, что условия для лечения больных с COVID-19 есть не только в «Патриоте», но и в остальных 42 больницах, передаёт телеканал «360».

Госпиталь в парке Минобороны «Патриот» был создан на базе четырёх павильонов, в которых ежегодно проходит военно-технический форум «Армия». В одном из них расположилось реанимационное отделение. Медучреждение способно вместить порядка 1,5 тысячи пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Глава региона считает, что только при соблюдении мер защиты — а это маски, социальная дистанция и отказ от ненужных контактов — можно будет не вводить новые строгие ограничения, сообщал NEWS.ru.

По последним данным, в Московской области выявлено с начала эпидемии 74 970 случаев COVID-19, из них 339 за прошедшие сутки. Выздоровели 57 166 инфицированных, скончались 1369.