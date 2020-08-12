В Боткинской больнице потеряли пациента Ефремова

https://static.news.ru/photo/5e7ca8e0-dc78-11ea-9ebf-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Боткинской больницы отказались пускать к актёру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, его адвоката Эльмана Пашаева. Тот направился в медучреждение после заседания суда, на котором было принято решение о переносе рассмотрения дела на 18 августа.

Однако в клинике заявили, что пациента Ефремова у них нет, передаёт «Москва 24». Сайт обнародовал видео инцидента.

Пашаев несколько раз попросил сотрудницу больницы сказать, где лежит его подзащитный, либо позвонить и уточнить информацию, однако девушка оставалась непреклонной и твердила, что такого больного не существует.

В свою очередь Пашаев сообщил, что не обладает информацией о том, мог ли Ефремов покинуть медучреждение.

Актёр был госпитализировал 11 августа, его увезли на скорой с подозрением на сердечный приступ из Пресненского суда столицы. Там должно было начаться заседание по возбуждённому в отношении него уголовному делу. Однако незадолго до начала процесса артисту стало плохо. Врачи оценили состояние пациента как тяжёлое. Ему был поставлен предварительный диагноз «инсульт». Однако информации об окончательном диагнозе нет.

Ещё 10 числа Пашаев проинформировал, что у актёра резко ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у артиста обострились проблемы с сердцем. По некоторым данным близкие заподозрили у актёра инсульт, однако медики диагностировали ишемическую атаку, и артист тогда от госпитализации отказался.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он не признаёт вину в ДТП, так как ничего не помнит.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашаев сообщил, что его подзащитный по-прежнему находится в больнице, но к нему нельзя попасть из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако точно неизвестно, было это заявление сделано до пропажи пациента Ефремова либо после этого, что может свидетельствовать о том, что актёр всё-таки нашёлся.