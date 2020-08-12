В Боткинской больнице потеряли пациента Ефремова

Сотрудники Боткинской больницы отказались пускать к актёру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, его адвоката Эльмана Пашаева. Тот направился в медучреждение после заседания суда, на котором было принято решение о переносе рассмотрения дела на 18 августа.
Однако в клинике заявили, что пациента Ефремова у них нет,
Пашаев несколько раз попросил сотрудницу больницы сказать, где лежит его подзащитный, либо позвонить и уточнить информацию, однако девушка оставалась непреклонной и твердила, что такого больного не существует.
В свою очередь Пашаев сообщил, что не обладает информацией о том, мог ли Ефремов покинуть медучреждение.
Актёр был госпитализировал 11 августа, его увезли на скорой с подозрением на сердечный приступ из Пресненского суда столицы. Там должно было начаться заседание по возбуждённому в отношении него уголовному делу. Однако незадолго до начала процесса артисту стало плохо. Врачи
Ещё 10 числа Пашаев проинформировал, что у актёра резко ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у артиста обострились проблемы с сердцем. По некоторым данным близкие заподозрили у актёра инсульт, однако медики диагностировали ишемическую атаку, и артист тогда от госпитализации отказался.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.
По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.
Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он не признаёт вину в ДТП, так как ничего не помнит.
Ранее NEWS.ru писал, что Пашаев сообщил, что его подзащитный по-прежнему находится в больнице, но к нему нельзя попасть из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако точно неизвестно, было это заявление сделано до пропажи пациента Ефремова либо после этого, что может свидетельствовать о том, что актёр всё-таки нашёлся.
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