Адвокат Ефремова рассказал о состоянии госпитализированного актёра

Госпитализированный накануне Михаил Ефремов по-прежнему находится в больнице. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
По словам защитника, попасть к Ефремову нельзя из-за пандемии. Сегодня утром должен был состояться консилиум, на котором врачи примут решение, сможет ли он участвовать в судебном заседании.
Как отметил Пашаев, пока участие Ефремова в следующих заседаниях суда остаётся под вопросом. Диагноз актёра также пока неизвестен,
Михаилу Ефремову стало плохо 11 августа по дороге в Пресненский суд. В здание его фактически занесли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что к ухудшению состояния здоровья Михаила Ефремова, которого прямо из здания суда увезла скорая помощь, могли привести алкоголь, стресс и нехватка сна. Об этом заявил профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Медицинского университета имени Сеченова Филипп Копылов. По его словам, все эти факторы могли спровоцировать инсульт. Эксперт добавил, что в случаях, когда речь идёт о временном нарушении кровообращения в мозге, пациент может вернуться в нормальное состояние.
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