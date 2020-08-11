Состояние госпитализированного Ефремова стабилизировалось

Состояние актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы, стабилизировано. Об этом сообщил источник в Боткинской больнице.
Пока что артист остаётся в нейрореанимации. Ему поставлен предварительный диагноз «инсульт».
Ранее Ефремова увезли на скорой с подозрением на сердечный приступ из Пресненского суда столицы. Там должно было начаться заседание по возбуждённому в отношении него уголовному делу. Актёру стало плохо незадолго до начала процесса. Врачи
Заседание суда было перенесено на 12 августа.
Ещё 10 числа адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у актёра резко ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у артиста обострились проблемы с сердцем. По некоторым данным близкие заподозрили у актёра инсульт, однако медики диагностировали ишемическую атаку, и артист тогда от госпитализации отказался.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.
По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.
Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он не признаёт вину в ДТП, так как ничего не помнит.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен