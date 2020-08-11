Состояние госпитализированного Ефремова стабилизировалось

https://static.news.ru/photo/ec5a86b0-dbe1-11ea-ab50-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Состояние актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы, стабилизировано. Об этом сообщил источник в Боткинской больнице.

Пока что артист остаётся в нейрореанимации. Ему поставлен предварительный диагноз «инсульт».

Ранее Ефремова увезли на скорой с подозрением на сердечный приступ из Пресненского суда столицы. Там должно было начаться заседание по возбуждённому в отношении него уголовному делу. Актёру стало плохо незадолго до начала процесса. Врачи оценили состояние пациента как тяжёлое.

Заседание суда было перенесено на 12 августа.

Ещё 10 числа адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у актёра резко ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у артиста обострились проблемы с сердцем. По некоторым данным близкие заподозрили у актёра инсульт, однако медики диагностировали ишемическую атаку, и артист тогда от госпитализации отказался.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он не признаёт вину в ДТП, так как ничего не помнит.