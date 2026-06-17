Тру кабачок и пеку лепешки в духовке: вкусные, нежные и под любую начинку

Тру кабачок и пеку лепешки в духовке: вкусные, нежные и под любую начинку

Летом кабачки на кухне появляются почти каждый день, и один из самых удачных способов их приготовить — сделать нежные лепешки в духовке. Они получаются легкими, ароматными и отлично заменяют хлеб. Можно подать их к супу, взять на перекус или использовать как основу для домашних сэндвичей.

Главный плюс рецепта в том, что лепешки хорошо держат форму, не разваливаются и остаются мягкими внутри.

Для приготовления вам понадобится: кабачки — 2 средние шт., яйца — 2 шт., сыр твердый — 100 г, рисовая мука — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., паприка — 1/2 ч. л., черный перец — 1/3 ч. л.

Кабачки натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на 5–10 минут. Затем хорошо отожмите выделившийся сок. Добавьте яйца, натертый сыр, рисовую муку и специи, тщательно перемешайте.

На противень, застеленный силиконизированным пергаментом, выложите массу небольшими круглыми лепешками толщиной около 1 сантиметра. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 15–20 минут до легкой золотистой корочки. Готовые лепешки немного остудите и подавайте к столу.

Полезный совет:

Попробуйте намазать их смесью из творожного сыра, укропа и чеснока, а сверху добавить ломтики слабосоленой красной рыбы. Еще один удачный вариант — куриная грудка, свежий помидор, листья салата и немного йогуртового соуса с французской горчицей.