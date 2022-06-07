Стало известно, при каких условиях Дудя перестанут считать иноагентом Юрист Воробьев назвал два условия исключения Дудя из списка иноагентов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрий Дудь

Российский блогер Юрий Дудь (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) избавится от статуса иноагента, если выполнит два условия — откажется от политической деятельности и в течение года не будет получать финансирование из-за рубежа, если таковое было, заявил NEWS.ru юрист, судебный представитель Василий Воробьев. Таким образом эксперт прокомментировал планы журналиста оспорить решение Минюста от 15 апреля 2022 года.

Статус иноагента снимут, если отказаться от ведения политической деятельности и в течение года не получать финансирования из-за рубежа. В первом случае много зависит и от трактовки Минюстом, судом и Роскомнадзором понятия «политическая деятельность». Гарантий, что твои действия не признают политической деятельностью, нет. Более четкий критерий — получение денег из-за рубежа, причем любой суммы, хоть 100 рублей, хоть миллиона рублей, нижнего предела у нас нет, — подчеркнул Воробьев.

Юрист добавил, что иноагентом могут признать и без получения иностранного финансирования — если соответствующие ведомства признают, что деятельность гражданина ведётся в пользу другого государства или зарубежной организации. Воробьев также отметил, что Дудю, если он сейчас постоянно проживает за границей, как пишут СМИ, достаточно оформить доверенность своему представителю для участия в судебном процессе — приезжать в РФ блогеру не нужно.

Ранее Дудь подал в суд на Министерство юстиции РФ. Соответствующий иск зарегистрирован в Лефортовском суде Москвы.

В документах указано, что иск был зарегистрирован 1 июня. Первая беседа представителей сторон назначена на 16 июня. Подробности иска не приводятся. Минюст РФ 15 апреля внёс Дудя в реестр СМИ-иноагентов.

Юрий Дудь ранее не поддержал спецоперацию России на Украине. Кроме того, YouTube-канал журналиста признан экстремистским в Белоруссии за выпуск «Комиссаренко — новая жизнь после протестов в Беларуси».