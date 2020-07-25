Собянин заявил о намерении сделать бесплатной вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5f2c687e-cddd-11ea-b696-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной.

Как только она появится, мы начнём прививочную кампанию <...>. Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние, — цитирует его РИА Новости.

Градоначальник также добавил, что ежедневно число выявленных случаев коронавируса увеличивается. Одной из причин для такой динамики является рост объёмов тестирования.

По словам Собянина, вакцину могут зарегистрировать в ближайшие недели. Столичные власти намерены сразу наладить работу с производителями для поставки препарата в необходимых объёмах.

Ранее Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах. Соответствующее разрешение выдал Минздрав.

Как писал NEWS.ru, депутаты комитета Госдумы по охране здоровья предложили внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.