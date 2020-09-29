СК проверит версию об умышленном убийстве дочери Конкина

https://static.news.ru/photo/5aa4780c-02fb-11eb-94ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Следственном комитете РФ начали проверять версию об умышленном убийстве дочери звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина Софии.

Как рассказала журналистам адвокат семьи артиста Юлия Нитченко, в данный момент идёт расследование дела согласно ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Юрист отметила, что по делу уже создали следственную группу. Сотрудники СК рассмотрят версию об убийстве дочери Конкина.

Адвокат подчеркнула, что в деле уже обнаружен ряд странных совпадений. К примеру, в бассейне выключились камеры в момент, когда Конкиной стало плохо.

Дочь актёра, заявила юрист, могла быть отравлена. Или же смерть, возможно, наступила в результате действий третьих лиц.

Что же касается самоубийства, то не похоже, чтобы она свела счёты с жизнью. В её дневнике есть записи о планах в дни, следующие за днём её смерти, она обсуждала также эти планы со своими знакомыми, — цитирует Нитченко ТАСС.

По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в Москве Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.

В её крови не было обнаружено следов алкоголя, хотя сотрудники бассейна утверждали, что женщина пришла к ним уже порядком навеселе, а в сумке у неё были штопор и пробка.

Как ранее писал NEWS.ru, Конкин сделал первое заявление после гибели своей дочери в одном из бассейнов Москвы. Он уверен, что Софию убили.