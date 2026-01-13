«Сибирский пируэт» — ваш идеальный томат: ранний урожай без лишних хлопот на даче!

Мечтаете о простом в уходе сорте томатов, который порадует урожаем уже через 100 дней? Обратите внимание на «сибирский пируэт» — находка для дачников, ценящих свое время и силы. Этот сорт избавит вас от утомительного пасынкования и сложной подвязки, а результат превзойдет ожидания.

«Сибирский пируэт» относится к детерминантным сортам: кусты вырастают не выше 60 см, их можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице. Через 104–108 дней после посадки вы увидите первые плоды — плотные цилиндрические томаты бледно‑красного цвета с глянцевым блеском. Каждый плод весит 65–70 г.

Томаты отлично хранятся и переносят транспортировку, прекрасно подходят для вяления. Сорт устойчив к заболеваниям, особенно к грибковым инфекциям, а недозревшие плоды успешно доходят до кондиции уже вне куста. Единственный нюанс: из‑за плотной кожицы эти помидоры не лучший выбор для солений, но зато они идеальны для свежих салатов.

