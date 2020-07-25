Садальский ответил на слова Никиты Высоцкого о нём

https://static.news.ru/photo/ffa10cf2-ce77-11ea-a04a-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Актёр Стас Садальский прокомментировал слова сына Владимира Высоцкого Никиты о нём. По его словам, потомку великого поэта следует обращать внимание на критику народа, так как его отец является национальным достоянием.

Ранее Садальский, комментируя новый памятник Высоцкому, заявил, что Никита «отрезал папе голову». По его словам, обновлённый монумент стал на 30 сантиметров ниже. В свою очередь Высоцкий заявил, что ему плевать на слова актёра, так как сам он доволен новым монументом — статуя стала выше, больше затонирована в бронзу и получила новую голову.

По мнению Садальского, Никите Высоцкому «плевать на память», раз он «уродует» монумент отца, передаёт «Вечерняя Москва».

Действительно, что случилось-то? Ну «унизил» родного отца на 30 сантиметров. Ну устроил ему усекновение главы к 40-летию смерти. Ну сделал рот кривым. Что такого? Хорошо, гитару не отобрал и шприц в руку не вложил, — написал он в соцсетях.

По его словам, действия Никиты Высоцкого приведут к тому, что будущее поколение узнает его отца «не эпохальным поэтом, а наркоманом и алкашом». Садальский заявил, что наследие Владимира Высоцкого принадлежит не только его сыну, но и всему народу.

И «плевать в народ не стоит». Мы-то утрёмся. А что скажут потомки? — написал он в своём Instagram.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сын поэта Владимира Высоцкого Никита назвал «долбаками» недовольных обновлённым памятником поэту, в проекте которого он лично принимал участие.