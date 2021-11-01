В суде Тулы рассмотрят дело причастных к расследованиям Навального

Дело против помогавших Алексею Навальному получать биллинги чужих телефонов рассмотрит Центральный районный суд Тулы, это следует из данных на сайте суда. Накануне силовики задержали троих человек, которых обвиняют в «пробиве» личных данных в интересах оппозиционера.

Следствием установлено, что подсудимые З., А. и К. оказывали за вознаграждение услуги по незаконному предоставлению информации о входящих и об исходящих телефонных, интернет- и иных соединениях между абонентами или абонентскими устройствами пользователей связи (дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов), адресах их нахождения и используемых средствах связи, — говорится в сообщении суда.

Их обвиняют в нарушении тайны переписки и подделке документов. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дата и место проведения судебного заседания пока не известны.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, задержанные Пётр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев искали клиентов в даркнете и предлагали за деньги узнать телефон, адрес и другие личные сведения граждан. После получения заказа они, по поддельным документам сотрудников МВД и постановлений судов, получали в салонах связи биллинги телефонов. Таким же образом они раздобыли и данные о сотрудниках ФСБ, летавших на одних самолётах с Навальным. О том, что они оказывают услугу оппозиционеру, задержанные не знали.