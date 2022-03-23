Россиянам объяснили, почему не стоит обменивать машины на квартиры

Генеральный директор компании «Релайт недвижимость» Константин Барсуков прокомментировал новость о том, что россияне начали обменивать машины с пробегом на квартиры. Эксперт в разговоре с NEWS.ru отметил, что такие запросы исходят из потребностей человека. Он объяснил, почему такая сделка может оказаться невыгодной.

Сейчас мы находимся в ситуации когда может случится так, что цены на недвижимость начнут падать. И предвестником этого будет существенное сокращение спроса. Не будет вообще покупателей, ипотека дорогая, покупателей нет. В такой ситуации человек, который хочет продать квартиру, чтобы что-то получить взамен, может рассмотреть и подобного рода обмен. То есть, если он хотел купить машину и его устраивают та, которую ему предлагают, почему бы не поменять, — подчеркнул собеседник.

По его словам, автомобили относятся к товарам, которые всегда дешевеют. А недвижимость всегда будет расти в цене, потому что считается привлекательным активом для вложение денежных средств.

Может быть, он поймёт, что ему машину легче будет продать, чем квартиру, по его собственным критериям. А тут появилось такое предложение. Ну поменял, а потом машину на вторичном рынке продал. Это некая локальная вещь с точки зрения будущего — менять товар, который в будущем дешевеет, на товар, который в будущем дорожает, — это, на мой взгляд, неправильно. Машина в будущем всегда дешевеет, тем более что это более рисковый актив: её могут украсть, в неё могут врезаться, она может сломаться. А недвижимость не такой рисковый актив. Поэтому с этой точки зрения такой обмен неправильный, но в конкретной житейской ситуации, локальной это может быть, — подытожил Барсуков.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сообщил, что спекулятивные инвестиции в жильё сейчас делать опасно, поскольку цены как на жилую, так и на коммерческую недвижимость начинают снижаться.