Россиянам рассказали, как оказать первую помощь при укусе гадюки Врач Ботиров порекомендовал промыть рану после укуса гадюки и обездвижить пораженную часть тела

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Человеку, укушенному гадюкой, следует промыть рану под проточной водой и вызвать врачей, заявил врач-педиатр Азизбек Ботиров. В разговоре с LIFE.ru он пояснил, что поврежденную кожу не должны сдавливать одежда или аксессуары, поэтому их необходимо снять. Кроме того, пострадавшему не стоит лишний раз двигаться до приезда бригады медиков.

В первую очередь при укусе гадюки надо промыть рану под проточной водой. Затем нужно снять аксессуары, которые могут сдавливать поврежденную конечность. Чтобы яд не распространился по организму, пораженную часть тела нужно обездвижить, — передает агентство.

После этого врач советует наложить стерильную повязку и обеспечить пострадавшему обильное питье. Лучше всего, чтобы укушенный змеей находился в горизонтальном положении. Иммунолог отметил, что ни в коем случае нельзя высасывать яд, так как можно отравиться вслед за пострадавшим, разрезать рану, накладывать жгут, поскольку это чревато некрозом тканей, а также прижигать место укуса.

Кроме того, пострадавшему категорически противопоказан алкоголь. Он замедляет выведение яда из организма и оказывает дополнительное токсическое воздействие.

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