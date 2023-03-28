Королевская змея заползла в квартиру к москвичу и попала на видео

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Королевская калифорнийская змея

Житель Москвы обнаружил в своей квартире 25-сантиметровую королевскую калифорнийскую змею Albina, сообщает в Telegram столичный комплекс городского хозяйства. Как утверждают специалисты, у змеи нет яда и она не представляет никакой опасности для людей. Владельца рептилии пока найти не удалось.

Экзотическую рептилию обнаружил горожанин в своей квартире. Незваная гостья длиной 25 см оказалась королевской калифорнийской змеей морфы Albino. Этот вид не ядовит и не опасен для человека. Пока владельца рептилии найти не удалось, — говорится в сообщении ведомства.

Змею временно отправили на содержание в Центр реабилитации диких животных. В комплексе городского хозяйства призвали москвичей незамедлительно обращаться к специалистам в случае обнаружения дикого или экзотического животного в неестественной среде.

Ранее в столичном Зеленограде местный житель обратился в МЧС в связи с тем, что обнаружил в своей кровати под одеялом змею. Откуда она там взялась, мужчина объяснить не смог. Прибывшие на место сотрудники МЧС так и не увидели чешуйчатого нарушителя спокойствия, поскольку мужчина не смог открыть дверь.