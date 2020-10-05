Ректор МГИМО Торкунов покинет свой пост

https://static.news.ru/photo/ece5af62-079a-11eb-99b1-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Торкунов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов уйдёт в отставку, заявил источник, близкий к МИД РФ, и подтвердил федеральный чиновник.

Информацию о возможном уходе Торкунов, который занимает свою должность уже почти 30 лет, слышали ещё два источника, близких к МГИМО. 26 августа ему исполнилось 70 лет, что является предельным возрастом пребывания в должности ректора, передаёт РБК.

До весны 2020 года ректоры вузов могли занимать свои посты до 65 лет, однако учредитель учебного учреждения мог продлить срок пребывания руководителя в должности ещё на пять лет. В мае был принят закон, согласно которому предельный возраст ректоров муниципальных и государственных вузов повышался до 70 лет. При этом время пребывания на должности ограничивалось тремя сроками.

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