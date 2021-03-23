https://static.news.ru/photo/dea24fba-8bab-11eb-9129-96000091f725_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

Глава РФ Владимир Путин поздравил жителей Чечни с Днём Конституции республики. Документ приняли 23 марта 2003 года.

18 лет назад состоялся референдум, на котором жители Чечни своим решительным выбором подтвердили курс на единство с Россией, восстановление в регионе законности и правопорядка, бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Твёрдая, непоколебимая воля людей послужила основой возрождения республики, — говорится в публикации на официальном сайте Кремля.

Российский лидер добавил, что, учитывая положения и принципы Конституции Чечни, патриотическое наследие её первого президента — Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, — жители региона и далее будут усердно работать, добиваться разных высот на благо Чечни и всей страны.

Накануне в Москве заявили, что власти РФ не намерены запрашивать проведение проверки после публикации «Новой газеты» о внесудебных казнях в Чечне. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля на вопрос журналистов, известно ли администрации президента о проверках правоохранителей по следам информации издания, ответил, что ему ничего не известно.

Общественная палата Чечни, как писал NEWS.ru, назвала статью «Новой газеты» о казнях в регионе клеветой. Общественники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «защитить сотрудников органов правопорядка» и «обеспечить законность». Также наказать издание призвали и бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадыров.