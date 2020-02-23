https://static.news.ru/photo/a79c1424-5628-11ea-a3a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества почтил память павших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Его установили военнослужащие Президентского полка. На нём повязали ленту-триколор с надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Путин поправил ленту и постоял возле мемориала некоторое время, склонив голову в знак почтения к памяти погибших защитников Отечества.

Вместе с главой государства в памятной церемонии приняли участие многие российские политические деятели, в числе которых были премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и не только. Они возложили к мемориалу букеты красных гвоздик. Также в церемонии поучаствовали представители организаций ветеранов России.

Во время возложения букетов звучал гимн страны в исполнении военного оркестра. В конце мероприятия военнослужащие Президентского полка прошли маршем колонн, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Николай Евменов поздравил с Днём защитника Отечества моряков, выполняющих задачи в Мировом океане.