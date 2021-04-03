Путин может объявить об индексации выплат работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/85efdd48-8dc1-11eb-b9be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава государства Владимир Путин может во время обращения к Федеральному собранию объявить об индексации выплат работающим пенсионерам.

Вероятно, будут изменения в пенсионном законодательстве. На последней встрече с лидерами фракций лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер «Единой России» [Сергей Неверов] предлагали ввести индексацию, — полагает сенатор Сергей Леонов.

В беседе с URA.RU он предположил: если уж партия власти говорит об этом, значит, какие-то решения готовятся.

В пользу изменений по пенсиям высказался и депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. Он уверен, что президент сделает какие-то анонсы по пособиям и выплатам. Но точнее пока рано говорить.

Выступление Владимира Путина запланировано на апрель 2021 года.

Ранее депутат Государственной думы от КПРФ Николай Коломейцев предположил, что послание президента пройдёт 22 апреля, писал NEWS.ru. Именно поэтому отчёт премьер-министра Михаила Мишустина был перенесён с 21 апреля на более поздний срок, считает он.