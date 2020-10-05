Путин доволен продолжительностью жизни россиян

Президент Владимир Путин удовлетворён достигнутыми показателями по увеличению средней продолжительности жизни россиян. Об этом он сообщил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Глава государства отметил, что рост средней продолжительности жизни с 2009 по 2019 год составил более 4,5 года.
Это хороший показатель, — отметил Путин, его слова
приводитТАСС.
В июле президент подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». Документ, в частности, ставит задачу повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет.
Ранее NEWS.ru писал, что в России женщины в два раза чаще мужчин доживают до 100 лет.
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