Путин доволен продолжительностью жизни россиян

https://static.news.ru/photo/b83f7eea-07af-11eb-936b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин удовлетворён достигнутыми показателями по увеличению средней продолжительности жизни россиян. Об этом он сообщил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства отметил, что рост средней продолжительности жизни с 2009 по 2019 год составил более 4,5 года.

Это хороший показатель, — отметил Путин, его слова приводит ТАСС.

В июле президент подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». Документ, в частности, ставит задачу повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в России женщины в два раза чаще мужчин доживают до 100 лет.