Проценко объяснил уникальность российского сценария развития COVID-19

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в чём состоит главная особенность развития пандемии коронавируса в России. По его словам, в каждой стране эпидемия развивается по своему уникальному пути.

У нас, наверное, уникальная история в том, что Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали (возможности — прим.ред.) вот этому молниеносному распространению вируса по всей стране, — приводит его слова РИА Новости.

Среди важных мер он назвал контроль на въезде в город, открытие новых госпиталей. Проценко отметил, что благодаря этому удалось выиграть две-три недели.

За последние сутки в России зафиксировано 10 633 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заразившихся составило 134 687 заболевших в 85 регионах. По данным федерального оперативного штаба, большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ранее Проценко заявил, что сценарий распространения коронавирусной инфекции в Италии, скорее всего, не повторится в России, писал NEWS.ru.