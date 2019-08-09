https://static.news.ru/photo/17562a28-bc39-11e9-859e-fa163e074e61_660.jpg Алла Вербер Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Супруга бывшего главы Подмосковья Бориса Громова Фаина рассказала о последних часах жизни фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Светскую львицу перевели из одного госпиталя в другой. Всё это время рядом с Вербер находилась дочка и подруга.

Это было как страшный, дурной сон. Был переезд в другой госпиталь, ожидание и метания. Надежда. К утру следующего дня стало понятно, что она уходит от нас, — написала Фаина Громова в Instagram .

Она поблагодарила Вербер за дружбу.

Фешен-директор ЦУМа скончалась в Италии во время отдыха. Ей стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Медики зафиксировали у 61-летней женщины анафилактический шок, который затем спровоцировал отказ внутренних органов и обширный инфаркт.

Как писал News.ru, директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что при менингококковом сепсисе наблюдается крайне высокая смертность, поэтому шансов выжить у фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер практически не было.