Супруга бывшего главы Подмосковья Бориса Громова Фаина рассказала о последних часах жизни фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Светскую львицу перевели из одного госпиталя в другой. Всё это время рядом с Вербер находилась дочка и подруга.
Это было как страшный, дурной сон. Был переезд в другой госпиталь, ожидание и метания. Надежда. К утру следующего дня стало понятно, что она уходит от нас, — написала Фаина Громова в
Она поблагодарила Вербер за дружбу.
Фешен-директор ЦУМа скончалась в Италии во время отдыха. Ей стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Медики зафиксировали у 61-летней женщины анафилактический шок, который затем спровоцировал отказ внутренних органов и обширный инфаркт.
Как писал News.ru, директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что при менингококковом сепсисе наблюдается крайне высокая смертность, поэтому шансов выжить у фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер практически не было.