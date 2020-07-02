Оппозиция анонсировала митинг против итогов голосования по Конституции

https://static.news.ru/photo/b930f28c-bc89-11ea-8e09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Активисты общественной кампании «Нет!» подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против признания итогов голосования по поправкам к Конституции.

Акция намечена на Пушкинской площади в среду, 15 июля. Предполагаемое начало — 19 часов. Организаторы рассчитывают, что в митинге примут участие до десяти тысяч человек, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу движения «Открытая Россия», запустившего кампанию.

Организаторы утверждают, что голосование прошло с множеством нарушений и фальсификаций. Поэтому среди целей акции заявлено требование отставки главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции, изначально назначенное на 22 апреля, из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Одновременно с этим в Москве и Нижегородской области проходило онлайн-голосование, которое завершилось 30 июня. Россиянам предложили только два варианта ответа: «Да» и «Нет».

В список изменений к главному закону страны были внесены несколько сотен изменений. Они среди прочего призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагала отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Ранее изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки. Под обращением поставили подписи 192 политика.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступала и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметических» изменений, это должен быть принципиально новый документ. Тем не менее от бойкота голосования в партии отказались.

До этого Верховный суд не стал рассматривать иск, оспаривающий дату проведения голосования. Его инициаторы сочли нецелесообразным проводить голосование 1 июля с учётом эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса. Суд объяснил решение отсутствием соответствующих полномочий.

Вместе с тем Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала России исключить или переформулировать поправку к статье 79. В комиссии указали, что это противоречит международным обязательствам страны исполнять решения Страсбургского суда. Однако в России менять что-либо не стали.

Поводом для рассмотрения вопроса о главном законе РФ со стороны Венецианской комиссии стал запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ПАСЕ попросили провести экспертизу конституционных изменений, так как в организацию с петицией обратились правозащитники из России, документ подписали более 200 тысяч человек. Экспертам помимо юридической проверки документа предстоит оценить и процедуры принятия поправок. Однако полная ревизия поправок будет небыстрой, она продлится до конца 2020 года.

В январе ряд оппозиционеров по предложению «Открытой России» запустили общественную кампанию «Нет!», чтобы организованно высказаться против поправок к Конституции. Они собирали подписи, проводили акции во время агитационной кампании, а также организовали экзит-поллы на участках для голосования.

2 июля Центризбирком обнародовал предварительные итоги плебисцита. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%, следует из данных ЦИК. Свой выбор сделали 67,97% избирателей. Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что голосование продемонстрировало очень достойную явку.

Свои оценки голосованию по поправкам в Конституцию дали и эксперты. Они назвали его прозрачным и легитимным. В Центризбиркоме в свою очередь утверждают, что голосование было прозрачным и состоялось с минимальным количеством жалоб.