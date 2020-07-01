Эксперты назвали голосование по Конституции прозрачным и легитимным

https://static.news.ru/photo/8c1fa8c6-bb8d-11ea-9720-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование по поправкам к Конституции России проходит цивилизованно и легитимно и является одной из самых прозрачных электоральных кампаний в РФ. Такого мнения придерживаются эксперты.

С точки зрения легитимности, это одна из самых прозрачных электоральных кампаний, — сообщила РИА Новости глава департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

Она обратила внимание, что, по данным ЦИК, было выявлено крайне мало нарушений, почти отсутствуют жалобы на использование админресурса, а все технические вопросы объясняются пилотным форматом системы и решаются оперативно. Кроме того, на участках соблюдаются все меры для обеспечения санитарной безопасности людей.

Кислицына считает, что нынешний формат голосования себя полностью оправдал.

В свою очередь, политолог и профессор Национального исследовательского университета ВШЭ Олег Матвейчев добавил, что на текущий момент в голосовании приняли участие больше людей, чем это было в 1993 году. По словам эксперта, это обеспечивает полную легитимность кампании. Он также обратил внимание на минимальное число нарушений в ходе голосования.

Такое огромное количество наблюдателей — в два раза большее, чем обычно. И все меры, которые были приняты для предотвращения нарушений, всё это дало свои плоды. Очевидно, что всё проходит легитимно и цивилизованно, — сказал политолог.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчинённым обеспечить законность во время проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции России. Прокурорам необходимо способствовать обеспечению добровольного и свободного участия россиян в голосовании, не допускать неоправданного вмешательства в процесс волеизъявления и подмены функций избирательных комиссий.

Кроме того, Краснов обязал обращать внимание на исполнение требований законодательства при составлении списков участников голосования, а также соблюдение прав наблюдателей. Также прокурорам поручено обеспечить своевременное рассмотрение жалоб на выявленные нарушения. В целях недопущения социальной напряжённости должны быть организованы горячие линии и личный приём граждан руководством органов прокуратуры.

До этого первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин обратился в ЦИК и Генеральную прокуратуру с информацией о возможных фальсификациях на надомном голосовании в подмосковных Раменках. Он попросил провести проверку в отношении территориальной избирательной комиссии. В ведомостях УИК 2771 на 27 июня зафиксирована выдача 34 бюллетеней для участия в плебисците из дома. При этом в документах ТИК района Раменки говорится, что в надомном голосовании приняли участие 393 человека.

Между тем в Мосгоризбиркоме заявили, что признают недействительными бюллетени на одном из участком в столице. Там произошёл инцидент с подписью избирателя. Голосовавший на участке № 1403 мужчина заметил, что кто-то уже проголосовал за него самого и членов его семьи. Сейф-пакет, где находился этот бюллетень, штаб по контролю за голосованием попросил горизбирком признать недействительным.

Также стало известно, что Мосгоризбирком проверит информацию о двойном голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Москве и Подмосковье, писал NEWS.ru.

В связи с пандемией коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно было всю неделю начиная с 25 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

На сегодняшний день в плебисците приняли участие более 40 млн избирателей, а в дистанционном электронном голосовании — 85% из тех, кто подал соответствующие заявки.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.