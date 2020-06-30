Генпрокурор поручил обеспечить законность при голосовании по Конституции

https://static.news.ru/photo/aad6c2e2-bb04-11ea-9146-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам обеспечить законность во время проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции России.

Прокурорам необходимо способствовать обеспечению добровольного и свободного участия россиян в голосовании, не допускать неоправданного вмешательства в процесс волеизъявления и подмены функций избирательных комиссий, говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры.

Кроме того, Краснов обязал обращать внимание на исполнение требований законодательства при составлении списков участников голосования, а также соблюдение прав наблюдателей. Также прокурорам поручено обеспечить своевременное рассмотрение жалоб на выявленные нарушения. В целях недопущения социальной напряженности должны быть организованы горячие линии и личный приём граждан руководством органов прокуратуры.

В органах прокуратуры 1 июля будет установлено дежурство оперативных работников.

Ранее первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин обратился в ЦИК и Генеральную прокуратуру с информацией о возможных фальсификациях на надомном голосовании в подмосковных Раменках. Он попросил провести проверку в отношении территориальной избирательной комиссии. В ведомостях УИК 2771 на 27 июня зафиксирована выдача 34 бюллетеней для участия в плебисците из дома. При этом в документах ТИК Раменки говорится, что в надомном голосовании приняли участие 393 человека.

Между тем в Мосгоризбиркоме заявили, что признают недействительными бюллетени на одном из участком в столице. Там произошёл инцидент с подписью избирателя. Голосовавший на участке № 1403 мужчина заметил, что кто-то уже проголосовал за него самого и членов его семьи. Сейф-пакет, где находился этот бюллетень, штаб по контролю за голосованием попросил горизбирком признать недействительным.

Также стало известно, что Мосгоризбирком проверит информацию о двойном голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Москве и Подмосковье, писал NEWS.ru.

В связи с пандемией коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно было всю неделю, начиная с 25 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

На сегодняшний день в плебисците приняли участие более 40 млн избирателей, а в дистанционном электронном голосовании — 85% из тех, кто подал соответствующие заявки.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.