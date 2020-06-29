Мосизбирком признает недействительными часть бюллетеней

https://static.news.ru/photo/64e6a342-ba5f-11ea-b7a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгоризбирком признает недействительными бюллетени на одном из участком в столице. Там произошёл инцидент с подписью избирателя.

Голосовавший на участке № 1403 мужчина заметил, что кто-то уже проголосовал за него самого и членов его семьи. Сейф-пакет, где находился этот бюллетень, штаб по контролю за голосованием попросил горизбирком признать недействительным, сообщает РИА Новости.

Также в письме, направленном в комиссию, предлагается рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии вышеуказанного участка.

Ситуация неприятная, но одно можно сказать точно: это не умышленное нарушение. В участковых комиссиях работают люди, они устали, они волнуются и, как следствие этого, делают ошибки при оформлении документов, — прояснил ситуацию заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут.

Главное, добавил участник комиссии, что права гражданина были восстановлены и он смог проголосовать. Это происшествие, по словам Реута, не повлияет на итоги голосования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мосгоризбирком (МГИК) проверит информацию о двойном голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Москве и Подмосковье. На сегодняшний день в плебисците приняли участие более 20 млн избирателей, а в дистанционном электронном голосовании — 70% из тех, кто подал соответствующие заявки.