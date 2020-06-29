КПРФ пожаловалась на фальсификации с надомным голосованием

https://static.news.ru/photo/89b70fb8-ba41-11ea-9eae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин обратился в ЦИК и Генеральную прокуратуру с информацией о возможных фальсификациях на надомном голосовании в подмосковных Раменках. Он попросил провести проверку в отношении территориальной избирательной комиссии.

В ведомостях УИК 2771 на 27 июня зафиксирована выдача 34 бюллетеней для участия в плебисците из дома. При этом в документах ТИК Раменки говорится, что в надомном голосовании приняли участие 393 человека, передаёт РБК.

Указанная информация может свидетельствовать о признаках фальсификации документов общероссийского голосования <...> и покушения на фальсификацию итогов голосования, — говорится в обращении политика.

Член ТИК с правом решающего голоса Кирилл Трофимов подтвердил расхождение цифр.

Впервые голосование проходит в семидневном режиме, впервые применяется такая совокупность всех возможностей голосования, включая электронное и надомное. Я не вижу здесь никакого злого умысла, думаю, что это ошибка от усталости, — сказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Нарушения будут выявлены при проверке сейф-пакетов, а если они были, то голосование на этом участке признают недействительным, отметил он.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

При этом в Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).