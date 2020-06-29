Зюганов назвал причину отказа КПРФ от бойкота голосования по поправкам

https://static.news.ru/photo/c9c99446-b9fa-11ea-809f-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что бойкот голосования по поправкам в Конституцию ни к чему не приведёт.

По мнению политика, партия старается изменить ситуацию к лучшему за счёт своей активной позиции.

Как заявил он во время онлайн-общения с подписчиками в своём Instagram-аккаунте, история показала, что бойкот не имеет смысла.

Можно сидеть на диване, рассуждать о том, что это плохо. Наша позиция — за активную, наступательную позицию, которая позволит изменить ситуацию к лучшему, — сказал он.

Зюганов считает, что для этих целей у партии сейчас есть кадры, силы и возможности.

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что члены КПРФ не поддержат предложенные на общероссийское голосование поправки. В ответ на это лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что члены КПРФ, выступившие против поправок в Конституцию, заняли варварскую позицию. По его словам, все лидеры четырёх парламентских фракций были на приёме у президента. Все поддержали поправки. Представитель КПРФ был в рабочей группе. Идеи Коммунистической партии коррелируются с предложенными изменениями. Он считает, что его коллеги просто «переобуваются на лету», их необходимо наказать за это.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания его президентом в 2012 году, писал NEWS.ru.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.