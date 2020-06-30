Онлайн-голосование по поправкам к Конституции завершено

https://static.news.ru/photo/e90ab564-baf5-11ea-a706-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России завершилось дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции. В нём принимали участие жители Москвы и Нижегородской области.

В общей сложности для дистанционного участия в плебисците было подано около миллиона заявок от москвичей и почти 140 тысяч — от нижегородцев, передаёт ТАСС.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10 часов по московскому времени и закончилось 30 июня в в 20 часов. При этом выдача электронных бюллетеней прекратилась за минуту до завершения волеизъявления. Пользователям необходимо было авторизоваться на интернет-площадках с помощью учетной записи на сайте мэра и правительства Москвы или портала Государственных услуг (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после ввода кода, который приходил в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Вместе с тем в России продолжается традиционное голосование по поправкам к Конституции. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.

В списке — несколько сотен изменений. Они среди прочего призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане могут отметить свой вариант.

Ранее изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки. Под обращением поставили подписи 192 политика.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступила и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметических» изменений, это должен быть принципиально новый документ. Тем не менее, от бойкота голосования в партии отказались.

До этого Верховный суд не стал рассматривать иск, оспаривающий дату проведения голосования. Его инициаторы сочли нецелесообразным проводить голосование 1 июля с учётом эпидемической ситуации из-за пандемии коронавируса. Само голосование, по их мнению, всё-таки необходимо. Суд объяснил решение отсутствием соответствующих полномочий.

Вместе с тем Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала России исключить или переформулировать поправку к статье 79. В комиссии указали, что это противоречит международным обязательствам страны исполнять решения Страсбургского суда.

В ответ на это глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Россия приняла к сведению позицию Венецианской комиссии, но вносить изменения в проект поправок не намерена. Зампредседателя Госдумы и вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой заверил, что Россия не отказывается от выполнения решений ЕСПЧ. Норма Конституции, по его словам, преследует цель пресечь попытки политического давления через международные суды. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что поправки в Конституцию о приоритете российского права абсолютно правомерны с точки зрения международных норм. По его словам, аналогичные оговорки есть в законодательстве Великобритании, Германии и ряда других стран.

Поводом для рассмотрения вопроса о главном российском законе со стороны Венецианской комиссии стал запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ПАСЕ попросили провести экспертизу конституционных изменений. Причиной такого анализа стала петиция правозащитников из России, которую подписали более 200 тысяч человек. Экспертам, помимо юридической проверки документа, предстоит оценить и процедуры принятия поправок. Однако полная ревизия поправок будет небыстрой, она продлится до конца 2020 года.

Как писал NEWS.ru, подсчёт голосов, отданных россиянами в ходе плебисцита, будет осуществляться после 20 часов 1 июля по всем семи дням голосования.