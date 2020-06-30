Опрос ВЦИОМа показал двукратный рост планирующих голосовать россиян

https://static.news.ru/photo/863cd0a4-bae4-11ea-8326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество желающих принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ до 30 июня включительно выросло в два раза по сравнению с данными от 22 июня, следует из результатов опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно представленным данным, о возможности проголосовать заранее знают 88% жителей России. Среди тех, кто планирует принять участие в голосовании, доля информированных составляет 90%.

Половина опрошенных (51%) планирует проголосовать до 30 июня включительно, из них 25% уже приняли участие в голосовании на момент опроса 28 июня. Эта доля выросла практически вдвое с 22 июня, — следует из сообщения ВЦИОМа.

Большинство россиян, планирующих проголосовать (70%), ждёт, что на участке будет много людей. Меры санитарной безопасности считают достаточными 74% из тех, кто будет участвовать в голосовании, в то время как 9% считают их и вовсе избыточными. Также среди россиян, планирующих голосовать, преобладает мнение, что большинство людей придёт голосовать добровольно (81%).

По итогам опроса выяснилось, что участие в голосовании — это возможность отстоять свои интересы и интересы своей семьи для 66% опрошенных и возможность повлиять на будущее страны, своё будущее и будущее своей семьи для 73% респондентов. В то же время против этих высказываний выступают 19% и 13% опрошенных соответственно.

В проведённом 28 июня опросе приняли участие 1600 совершеннолетних респондентов, уточнили в организации.

В связи с пандемией коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю начиная с 25 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания его президентом в 2012 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин назвал условие вступления поправок к Конституции РФ в силу.