Путин назвал условие вступления поправок к Конституции РФ в силу

https://static.news.ru/photo/c79f51f4-babf-11ea-8ee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предлагаемые поправки в Конституцию вступят в силу только в случае одобрения большинства граждан страны. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Вновь обозначу свою позицию, она чёткая, неизменная и абсолютно твёрдая: обновленный текст конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке, — сообщил российский лидер в своём телеобращении к нации.

Путин сказал, что поправки закрепят главные ценности: справедливость, уважение к труду и пенсионерам, заботу о детях. Глава государства отметил, что граждане голосуют не только за изменения в Основной закон, а за ту страну, в которой они хотят жить и которую хотят передать детям и внукам.

Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу, — заключил президент.

В связи с пандемией коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю, начиная с 25 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания его президентом в 2012 году.