Семилетнюю жительницу Ингушетии Аишу Ажигову, которую истязала родная тётя, 25 декабря выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Ребёнок почти полностью оправился от побоев, однако руку девочки спасти не удалось — врачи ампутировали часть конечности. Напомним, после развода отец без решения суда отобрал дочь у матери и поселил в семье своей сестры, где ребёнка избивали.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в беседе с NEWS.ru рассказала, что после того, как случай с Аишей получил широкую огласку, поступил «целый вал обращений» от женщин, у которых забрали детей. Значительная часть жалоб пришла из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Там нередко после развода муж или его родственники забирают общего ребёнка у экс-супруги. Часто такие действия являются следствием ошибок органов опеки, уверена детский омбудсмен.
Прокуратура нашла целую массу нарушений в деятельности органов опеки, причём того же района, где находилась Аиша. Мы должны прорабатывать каждый такой случай.
В медицинском учреждении ребёнок проходил лечение и реабилитацию после тяжких телесных повреждений. Лечение девочки началось 4 июля, когда с многочисленными травмами, ожогами и гангреной рук её привезли в детскую больницу города Назрани. Затем она попала в клинику Рошаля в Москве.
Лидия Евлоева, мать Аиши, рассказала, что изначально бывший муж забрал у неё и передал на воспитание родной сестре троих детей — дочь и двоих сыновей. Правда, чуть позже мальчиков ей вернули, а девочку — нет. Все попытки родной матери забрать ребёнка успехом не увенчались. Родственники прогоняли Лидию и угрожали лишением родительских прав.
Аиша прожила у тёти несколько месяцев, после чего попала в больницу со следами побоев. Своей вины в избиении девочки её родственница не признаёт.
Когда история получила широкий общественный резонанс, в дело вмешалась детский обмудсмен Ингушетии Зарема Чакхиева. На тётю завели уголовное дело. Она находится под стражей, пока следователи разбираются в подробностях издевательств. Сама женщина подтвердила лишь избиения ребёнка ремнём и газовым шлангом. Сейчас Аишу вернули матери, а член Совфеда России от республики Белан Хамчиев снял для семьи квартиру в Магасе.
Правозащитники, специализирующиеся на проблемах Северного Кавказа, рассказали, что незаконное изъятие у родной матери собственных детей — типичная ситуация для таких регионов, как Чечня и Ингушетия. Серьёзная огласка этой истории — значительный шаг к исправлению сложившейся ситуации.
В этих регионах чаще всего после развода родителей дети остаются с отцом и его родственниками. А матери в лучшем случае разрешают иногда их видеть. Считается, что дети относятся к роду отца. Его сторону чаще принимают и суды. Это происходит, во-первых, в силу традиции, во-вторых, у женщины часто нет своего жилья или экономических возможностей содержать детей. Таким образом, многие женщины оказываются разлученными с собственными детьми.
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