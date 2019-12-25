Семилетнюю жительницу Ингушетии Аишу Ажигову, которую истязала родная тётя, 25 декабря выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Ребёнок почти полностью оправился от побоев, однако руку девочки спасти не удалось — врачи ампутировали часть конечности. Напомним, после развода отец без решения суда отобрал дочь у матери и поселил в семье своей сестры, где ребёнка избивали.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в беседе с NEWS.ru рассказала, что после того, как случай с Аишей получил широкую огласку, поступил «целый вал обращений» от женщин, у которых забрали детей. Значительная часть жалоб пришла из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Там нередко после развода муж или его родственники забирают общего ребёнка у экс-супруги. Часто такие действия являются следствием ошибок органов опеки, уверена детский омбудсмен.

Прокуратура нашла целую массу нарушений в деятельности органов опеки, причём того же района, где находилась Аиша. Мы должны прорабатывать каждый такой случай. Анна Кузнецова уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка

В медицинском учреждении ребёнок проходил лечение и реабилитацию после тяжких телесных повреждений. Лечение девочки началось 4 июля, когда с многочисленными травмами, ожогами и гангреной рук её привезли в детскую больницу города Назрани. Затем она попала в клинику Рошаля в Москве.

Лидия Евлоева, мать Аиши, рассказала, что изначально бывший муж забрал у неё и передал на воспитание родной сестре троих детей — дочь и двоих сыновей. Правда, чуть позже мальчиков ей вернули, а девочку — нет. Все попытки родной матери забрать ребёнка успехом не увенчались. Родственники прогоняли Лидию и угрожали лишением родительских прав.

Аиша прожила у тёти несколько месяцев, после чего попала в больницу со следами побоев. Своей вины в избиении девочки её родственница не признаёт.

Когда история получила широкий общественный резонанс, в дело вмешалась детский обмудсмен Ингушетии Зарема Чакхиева. На тётю завели уголовное дело. Она находится под стражей, пока следователи разбираются в подробностях издевательств. Сама женщина подтвердила лишь избиения ребёнка ремнём и газовым шлангом. Сейчас Аишу вернули матери, а член Совфеда России от республики Белан Хамчиев снял для семьи квартиру в Магасе.

Правозащитники, специализирующиеся на проблемах Северного Кавказа, рассказали, что незаконное изъятие у родной матери собственных детей — типичная ситуация для таких регионов, как Чечня и Ингушетия. Серьёзная огласка этой истории — значительный шаг к исправлению сложившейся ситуации.