Окончательное обвинение предъявлено совладельцу «Зимней вишни»

https://static.news.ru/photo/af7d790e-a23a-11ea-9800-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Вишневский Фото: СК РФ/РИА Новости

Следователи предъявили окончательное обвинение в даче взятки гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Вишневский скрылся после пожара в «Зимней вишне» и продолжил заниматься строительным бизнесом в Испании. В марте его задержали в Польше и экстрадировали в Россию.

В настоящее время дело в отношении Вишневского находится на завершающей стадии расследования.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.

Как ранее писал NEWS.ru, совладельца кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского поместили на 14-дневный карантин в одном из СИЗО Калининграда. На карантин в связи с угрозой распространения коронавируса также были помещены сотрудники ФСИН и других силовых ведомств, которые так или иначе контактировали с Вишневским при его транспортировке в РФ.