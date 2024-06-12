Обида ВСУ на Starlink, дезертиры в ВС РФ, намек Медведева: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Вооруженные силы Украины ищут альтернативу системе связи Starlink после нескольких инцидентов, в Минобороны Шри-Ланки сообщили о побеге 22 бойцов, которые якобы вступили в ВС РФ, а заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День России поздравил соотечественников с «вхождением» Украины в состав страны — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему ВСУ обиделись на Starlink

О поиске альтернатив этой системе связи сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский. По его словам, соответствующий вопрос активно решается, уже идут переговоры.

«Этот вопрос решается, создана целая рабочая группа относительно диалога. Альтернатива есть, диалог идет, в ближайшем будущем ждем позитивного результата в этом диалоге», — рассказал Сухаревский.

Известно, что до этого не раз сообщалось об инцидентах со Starlink, из-за которых ситуация на отдельных участках фронта складывается не в пользу ВСУ. Так, командир подразделения дронов 125-й бригады с позывным Артист рассказал, что украинских военных «ослепли» перед российским наступлением в Харьковской области из-за выхода из строя спутников Starlink. Солдатам приходилось ориентироваться по радио и телефонам.

«В какой-то момент мы остались полностью слепы. Это была самая большая проблема: мы не видели, как они (российские войска. — NEWS.ru) двигались, работали только по радио или по телефонам, где они еще работали», — рассказал Артист.

Проблемы со Starlink признает и основатель компании-разработчика SpaceX Илон Маск. Ранее он заявлял, что спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку. По словам бизнесмена, это произошло из-за геомагнитной бури. Маск отметил, что буря стала крупнейшей за длительное время. В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщили, что правительство США впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение о геомагнитной буре силой G5.

«Спутники Starlink находятся под большим давлением, но пока выдерживают», — заявил Маск.

Фото: Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press Илон Маск

Чуть позднее американский предприниматель сообщил, что Россия пытается заглушить спутниковую связь Starlink на Украине. Это, подчеркнул он, серьезная проблема, поскольку компании приходится тратить большие ресурсы на противодействие ВС РФ.

«SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьезная проблема», — констатировал Маск.

Граждане Шри-Ланки дезертируют из ВС РФ?

Как сообщил представитель Минобороны островного государства Аллен Хит, минимум 22 гражданина Шри-Ланки, которые якобы вступили в Вооруженные силы РФ для участия в СВО, дезертировали из войск и сбежали на родину. Он уточнил, что одним из бежавших оказался 37-летний водитель Анил Мадусанка. По словам мужчины, его обманули с работой в России. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Водитель сообщил, что якобы он был отправлен на фронт, где получил ранение. Гражданин Шри-Ланки уточнил, что обратился в посольство в Москве, откуда его вернули на родину. Мужчина подчеркнул, что многие граждане Шри-Ланки столкнулись с экономическими проблемами и были вынуждены искать работу в России или на Украине.

В материале France24 говорится, что жителей островного государства якобы заманивают на службу в российскую армию с помощью WhatsApp. По данным СМИ, гражданам обещают зарплату $2,1 тысячи, что в 13 раз больше среднего дохода в Шри-Ланке.

Фото: Tharaka Basnayaka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Шри-Ланки

Журналисты при этом напомнили, что заместитель министра обороны Шри-Ланки Премит Теннакун в ходе недавнего выступления отказался уточнять, сколько граждан участвуют в конфликте на Украине. СМИ отмечают, что Коломбо всегда оставался нейтральным к происходящему, поэтому соответствующие сообщения «вызывают напряженность».

Украина «вошла» в состав РФ с легкой руки Медведева

Политик поздравил соотечественников с Днем России и опубликовал анимированную карту страны, которая включает в себя территории Украины. На открытке представлена Россия с восточной ее части, Курильских островов, которая постепенно закрашивается в цвета триколора. Доходя до западных границ, флаг РФ заполняет территорию современной Украины. При этом там оказались не только Сумская, Харьковская и Полтавская области, но и западные регионы, в том числе Киев.

«С Днем России!» — написал Медведев.

День России отмечают в стране 12 июня. Государственный праздник приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. В честь этого события по всей стране проходят массовые мероприятия, многие из которых бесплатны. 11 июня на Красной площади состоялся приуроченный к празднику концерт, на котором выступили многие артисты, в том числе, певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Акция по созданию флага Российской Федерации из живых роз в Краснодаре в рамках празднования Дня России Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Акция по созданию флага Российской Федерации из живых роз в Краснодаре в рамках празднования Дня России Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои» во время выноса флага на центральную набережную в рамках празднования Дня России Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои» во время выноса флага на центральную набережную в рамках празднования Дня России Фото: Александр Сухов/РИА Новости Праздничный митинг в честь Дня России на центральной площади Ленина в Мариуполе Фото: Александр Сухов/РИА Новости Праздничный митинг в честь Дня России на центральной площади Ленина в Мариуполе Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на главной городской площади Краснодара в рамках празднования Дня России Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на главной городской площади Краснодара в рамках празднования Дня России Фото: Донат Сорокин/ТАСС Екатеринбург. Участники певческого праздника «Хором славим Россию и город» в рамках празднования Дня России на территории Исторического сквера Фото: Донат Сорокин/ТАСС Екатеринбург. Участники певческого праздника «Хором славим Россию и город» в рамках празднования Дня России на территории Исторического сквера Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Парад дружбы народов в честь Дня России на территории Казанского Кремля Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Парад дружбы народов в честь Дня России на территории Казанского Кремля Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Автопробег в честь празднования Дня России в Донецке Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Автопробег в честь празднования Дня России в Донецке Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Херсонская область. Геническ. Празднование Дня России Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Херсонская область. Геническ. Празднование Дня России Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Празднование Дня России на Центральной площади Владивостока Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Празднование Дня России на Центральной площади Владивостока Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Празднование Дня России на территории Международного детского центра «Артек» в Крыму Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Празднование Дня России на территории Международного детского центра «Артек» в Крыму Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Участники реконструкции исторического бального танца «Русский вальс на Ласточкином гнезде» в рамках празднования Дня России на территории дворца-замка «Ласточкино гнездо» Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Участники реконструкции исторического бального танца «Русский вальс на Ласточкином гнезде» в рамках празднования Дня России на территории дворца-замка «Ласточкино гнездо» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Новосибирск. Празднование Дня России на Михайловской набережной Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Новосибирск. Празднование Дня России на Михайловской набережной Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Празднования Дня России на улице Баумана в Казани Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Празднования Дня России на улице Баумана в Казани Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва Праздник традиционного костюма и народных художественных промыслов в районе Коньково, приуроченный к Дню России Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва Праздник традиционного костюма и народных художественных промыслов в районе Коньково, приуроченный к Дню России Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва» Праздник традиционного костюма и народных художественных промыслов в районе Коньково, приуроченный к Дню России Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва» Праздник традиционного костюма и народных художественных промыслов в районе Коньково, приуроченный к Дню России Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва» Праздник традиционного костюма и народных художественных промыслов в районе Коньково, приуроченный к Дню России Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва» Праздник традиционного костюма и народных художественных промыслов в районе Коньково, приуроченный к Дню России

Граждан также поздравил президент РФ Владимир Путин. В ходе своего выступления на церемонии вручения государственных наград в Кремле российский лидер отметил, что в столь непростое время россиян вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Он подчеркнул, что эти чувства близки и дороги каждому.

Поздравил россиян с праздником и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что за последние 10 лет в отношении России ввели свыше 20 тысяч санкций. По его словам, страна смогла выстоять и не перестала развиваться. Сейчас РФ входит в четверку сильнейших экономик мира, а ВВП государства стремительно растет. Представитель МИД России Мария Захарова по случаю праздника отметила, что русский характер является частью дела большой страны. По ее словам, патриотизм заключается в любви и преданности своему делу.

Читайте также:

Сильнейший ливень в Москве попал на видео

Составлен список украинских звезд и олигархов, которых лишают домов в Крыму

В Британии подняли неудобную тему о санкциях против России