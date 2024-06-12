Володин проследил, как менялась и чего достигла Россия в условиях санкций Володин: Россия стала четвертой экономикой мира вопреки санкционному давлению

Фото: Russian State Duma/via Global Look Press

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил сограждан с Днем России, а также напомнил, что страна продолжает развиваться несмотря на введенные против нее санкции. По словам политика, РФ стала четвертой экономикой мира, а ее ВВП увеличился до 5,4%. Вашингтон в то же время продолжает заявлять, что разорвет потенциал страны в клочья, добавил Володин.

За последние более чем 10 лет против нашей страны введено свыше 21 тыс. санкций. <...> За эти годы Россия, обойдя Германию и Японию, поднялась с 6-го на 4-е место в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, став самой крупной экономикой Европы, — отметил Володин.

История России насчитывает более тысячи лет. За это время РФ переживала разные периоды, однако в самое трудное время люди объединялись и вставали плечом к плечу на защиту Родины, подчеркнул политик.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также заявила, что сегодня, когда мир находится на распутье, Россия является одной из немногих стран, которые воплощают в себе альтернативу тупиковому пути Запада. Процитировав писателя Федора Достоевского, она объяснила такую тенденцию «присущим русскому народу инстинктом общечеловечности».