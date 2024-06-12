«Расчеловечивание»: Матвиенко назвала Россию альтернативой тупику Запада Матвиенко: Россия взялась за важные для всего человечества задачи

Фото: council.gov.ru

Валентина Матвиенко

Сегодня, когда мир находится на распутье, Россия является одной из немногих стран, которые воплощают в себе альтернативу тупиковому пути Запада, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге в День России. Процитировав писателя Федора Достоевского, она объяснила такую тенденцию «присущим русскому народу инстинктом общечеловечности». Именно Россия, по ее мнению, наиболее активно и последовательно противостоит духовному «расчеловечиванию».

Я не преувеличиваю. Мир на распутье. Происходящее в культурной, духовной жизни Запада не оставляет сомнений в том, что он дрейфует в сторону «освобождения» человека от всего, что делало и делает его именно человеком, то есть личностью, существом думающим, чувствующим, творящим, созидающим, а не только потребляющим, — написала спикер.

Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума рассказал, что страны Запада давно планировали разделить Россию на пять частей, повторив то, что некогда они сделали с Югославией, однако этому помешал президент РФ Владимир Путин. Политик сразу распознал замысел и «встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы», поэтому теперь он является «национальным богатством России и всего русского народа». А главной целью Запада, и, прежде всего, Европы, является захват российских ресурсов, поскольку у самих европейских стран нет ни газа, ни нефти, ни редких металлов, резюмировал Додик.